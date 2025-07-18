Избили и скинули с поезда: раскрыто кровавое преступление 30-летней давности

Зиминский городской суд Иркутской области вынес приговор по резонансному уголовному делу, которое оставалось нераскрытым более трех десятилетий. Все произошло еще в 1992 году. Но только в 2025-м двое жителей Иркутска, уже 54 и 52 лет, признаны виновными в убийстве двух человек и покушении на убийство еще одного, совершенные из корыстных побуждений. Об этом КП-Иркутск рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.