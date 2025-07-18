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Избили и скинули с поезда: раскрыто кровавое преступление 30-летней давности

Раскрыто кровавое преступление 30-летней давности в Иркутской области.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Зиминский городской суд Иркутской области вынес приговор по резонансному уголовному делу, которое оставалось нераскрытым более трех десятилетий. Все произошло еще в 1992 году. Но только в 2025-м двое жителей Иркутска, уже 54 и 52 лет, признаны виновными в убийстве двух человек и покушении на убийство еще одного, совершенные из корыстных побуждений. Об этом КП-Иркутск рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В сентябре 33 года назад в поезде, следовавшем по маршруту «Новосибирск — Чита», развернулась трагедия. Двое мужчин поджидали момента, когда их жертвы, три попутчика, уснут. Когда ночь наступила, приятели поочередно принялись выводить в тамбур пассажиров, где в жестокой схватке избили мужчин, а после скинули из поезда. Трагедия развернулась стремительно: двое из пассажиров погибли, а один чудом остался жив.

— Преступление было раскрыто благодаря координации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры и усилиям правоохранительных органов, которые повторно проанализировали все доказательства и установили причастность обвиняемых, — рассказывают в ведомстве.

Суд приговорил виновных к девяти годам и шести месяцам и восьми годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.