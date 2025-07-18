В Нижегородской области найдены тела четверых пропавших после падения в реку. Предварительно, это сотрудники прокуратуры

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели четырех человек в результате дорожно-транспортного происшествия в Пильнинском районе Нижегородской области. Об этом информирует телеграм-канал регионального Управления СК РФ.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля УАЗ, двигаясь по грунтовой дороге, съехал в реку. В результате этого погибли сам водитель и трое пассажиров. Специалисты устанавливают все причины и обстоятельства аварии. Расследование находится на контроле руководства областного управления Следственного комитета.
Пишущий об этой трагедии телеграм-канал Mash сообщает, что погибшие являлись сотрудниками прокуратуры. По информации канала, среди утонувших были два прокурора, помощник и секретарь прокуратуры. Всего в машине находилось пять человек, одному из которых удалось спастись. Сегодня водолазы подняли тела двух мужчин 1977 и 1997 годов рождения, а также двух женщин 1977 и 1983 годов рождения. Как пишет Mash, за рулем автомобиля находился помощник прокурора Пильнинского муниципального округа.