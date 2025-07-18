В Нижегородской области найдены тела четверых пропавших после падения в реку. Предварительно, это сотрудники прокуратуры

Пишущий об этой трагедии телеграм-канал Mash сообщает, что погибшие являлись сотрудниками прокуратуры. По информации канала, среди утонувших были два прокурора, помощник и секретарь прокуратуры. Всего в машине находилось пять человек, одному из которых удалось спастись. Сегодня водолазы подняли тела двух мужчин 1977 и 1997 годов рождения, а также двух женщин 1977 и 1983 годов рождения. Как пишет Mash, за рулем автомобиля находился помощник прокурора Пильнинского муниципального округа.