Бывший вице-мэр Дегтярска заключил сделку со следствием

«И.о. прокурора города Первоуральска заявлено представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве с Андреем Ильиным», — пояснили в суде.
По версии следствия, в сентябре 2023 года между ООО «Проект Строй Сити», управляемым Ильиным, и администрацией Дегтярска был заключен контракт на капитальный ремонт водопровода стоимостью свыше 258,8 млн рублей с оплатой после приемки работ. Ильин, действуя из корыстных мотивов, убедил комиссию подписать акт о выполнении работ на сумму свыше 1,4 млн рублей, который не был выполнен.
На основании этого акта компания получила бюджетные средства в полном объеме. Обвиняемый признал вину. Дело направлено в Ревдинский городской суд для рассмотрения. В июне Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к 10 годам лишения свободы уже бывшего главу Дегтярска Вадима Пильникова. Он был признан виновным в получении взятки (ст. 290 УК РФ). Как было установлено в суде, в 2023 и в 2024 годах Пильников получил от своего заместителя Андрея Ильина более 890 тыс. рублей, а также автомобиль Audi Q6, стоимость которого составила 9,6 млн рублей.
За это мэр Дегтярска обеспечил покровительство своему заместителю, в том числе закрыл глаза на то, что его подчиненный через доверенное лицо занимается бизнесом. Свою вину бывший глава Дегтярска полностью признал. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Автомобиль Audi конфискован в доход государства.