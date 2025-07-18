Пожилая калининградка потеряла квартиру из-за действий телефонных мошенников

Потерпевшая лишилась не только сбережений, но и единственного жилья.
История обмана началась в начале июня, когда пенсионерке пришло сообщение о якобы подозрительной деятельности её бывших коллег. Женщине пообещали связаться «сотрудники правоохранительных органов». Вскоре после этого ей позвонил мужчина, представившийся следователем. Первый этап обмана заключался в том, что злоумышленник убедил пожилую женщину перевести все сбережения — более 1,7 миллиона рублей — на так называемый «безопасный» счёт. Доверчивая пенсионерка выполнила все указания через банкомат.
Второй этап мошенничества начался с звонка якобы от сотрудника банка. Злоумышленник, узнав, что женщина не оформляла доверенность на своё имущество, включая квартиру, запугал её возможностью потери жилья. Он предложил провести фиктивную сделку купли-продажи для «защиты» недвижимости.
В итоге под влиянием обмана пенсионерка продала свою квартиру и передала 4,4 миллиона рублей курьеру мошенников. Только после этого женщина поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» в особо крупном размере, сообщили в УМВД по Калининградской области.