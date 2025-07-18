Пожилая калининградка потеряла квартиру из-за действий телефонных мошенников

История обмана началась в начале июня, когда пенсионерке пришло сообщение о якобы подозрительной деятельности её бывших коллег. Женщине пообещали связаться «сотрудники правоохранительных органов». Вскоре после этого ей позвонил мужчина, представившийся следователем. Первый этап обмана заключался в том, что злоумышленник убедил пожилую женщину перевести все сбережения — более 1,7 миллиона рублей — на так называемый «безопасный» счёт. Доверчивая пенсионерка выполнила все указания через банкомат.