Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожилая калининградка потеряла квартиру из-за действий телефонных мошенников

В полицию Балтийска обратилась 80-летняя местная жительница, ставшая жертвой масштабного мошенничества.

Источник: Freepik

Потерпевшая лишилась не только сбережений, но и единственного жилья.

История обмана началась в начале июня, когда пенсионерке пришло сообщение о якобы подозрительной деятельности её бывших коллег. Женщине пообещали связаться «сотрудники правоохранительных органов». Вскоре после этого ей позвонил мужчина, представившийся следователем. Первый этап обмана заключался в том, что злоумышленник убедил пожилую женщину перевести все сбережения — более 1,7 миллиона рублей — на так называемый «безопасный» счёт. Доверчивая пенсионерка выполнила все указания через банкомат.

Второй этап мошенничества начался с звонка якобы от сотрудника банка. Злоумышленник, узнав, что женщина не оформляла доверенность на своё имущество, включая квартиру, запугал её возможностью потери жилья. Он предложил провести фиктивную сделку купли-продажи для «защиты» недвижимости.

В итоге под влиянием обмана пенсионерка продала свою квартиру и передала 4,4 миллиона рублей курьеру мошенников. Только после этого женщина поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» в особо крупном размере, сообщили в УМВД по Калининградской области.