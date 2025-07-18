Упавшая бетонная плита убила рабочего на стройке в Петербурге

18 июля на стройке в поселке Ручьи рабочий получил смертельные травмы. По версии следствия, его ударила бетонная плита, упавшая из-за нарушений техники безопасности, допущенных подрядчиком. Мужчина скончался на месте происшествия.
По факту трагедии следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем смерть человека по неосторожности. Следствие проверяет обстоятельства и выявляет ответственных за нарушение техники безопасности.