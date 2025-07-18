Экс-депутат гордумы арестован в Свердловской области

Органами следствия Хисамов обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу, в крупном размере». Суд назначил бывшему депутату арест на срок 1 месяц 30 суток, то есть до 16 сентября 2025 года.
По версии следствия, Хисамов якобы занимался покровительством местного индивидуального предпринимателя Медведев. В пользу последнего он якобы и передал взятку начальнику МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Дегтярска Игорю Капустнику.
Ранее ЕАН писал, что в июне Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к 10 годам лишения свободы уже бывшего главу Дегтярска Вадима Пильникова. Он был признан виновным в получении взятки (ст. 290 УК РФ). Как было установлено в суде, в 2023 и в 2024 годах Пильников получил от своего заместителя Андрея Ильина более 890 тыс. рублей, а также автомобиль Audi Q6, стоимость которого составила 9,6 млн рублей.
За это мэр Дегтярска обеспечил покровительство своему заместителю, в том числе закрыл глаза на то, что его подчиненный через доверенное лицо занимается бизнесом. Свою вину бывший глава Дегтярска полностью признал. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Автомобиль Audi конфискован в доход государства.