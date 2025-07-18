Трое мужчин погибли в водоемах Башкирии

В Башкирии произошли три несчастных смертельных случая на воде. Подробности трагедий рассказали в МЧС республики.
По информации ведомства, в селе Караидель из реки Уфа спасатели достали тело 31-летнего мужчины. Обнаженное тело обнаружили в десяти метрах от берега. Сейчас следователи выясняют обстоятельства происшествия.
На озере Якты-Куль произошло смертельное ДТП на воде. По данным спасателей, 35-летний мужчина на гидроцикле врезался в экскурсионный катер санатория «Юбилейный». От полученных травм он скончался на месте до прибытия медиков.
Третий несчастный случай произошел в Калтасинском районе в реке Быстрый Танып. Там нашли тело мужчины, пропавшего 12 июля. В настоящее время проводятся работы по подъему тела и следственные действия.
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