Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трое мужчин погибли в водоемах Башкирии

Один из утонувших был без одежды.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии произошли три несчастных смертельных случая на воде. Подробности трагедий рассказали в МЧС республики.

По информации ведомства, в селе Караидель из реки Уфа спасатели достали тело 31-летнего мужчины. Обнаженное тело обнаружили в десяти метрах от берега. Сейчас следователи выясняют обстоятельства происшествия.

На озере Якты-Куль произошло смертельное ДТП на воде. По данным спасателей, 35-летний мужчина на гидроцикле врезался в экскурсионный катер санатория «Юбилейный». От полученных травм он скончался на месте до прибытия медиков.

Третий несчастный случай произошел в Калтасинском районе в реке Быстрый Танып. Там нашли тело мужчины, пропавшего 12 июля. В настоящее время проводятся работы по подъему тела и следственные действия.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.