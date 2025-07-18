«Ехали с родней в аэропорт». Страшное ДТП оставило сиротами четырех детей

Стали известны жертвы ДТП в Новосибирской области, в котором погибли семь человек. Выжившей в этой страшной аварии стала только 9-месячная девочка — в момент столкновения она находилась в автолюльке. Вместе с ней в машине были родители и их родственники, семья направлялась в аэропорт. Подробности о жертвах — в материале nsk.aif.ru.
«Родня из Германии прилетела в гости»
Среди семерых погибших в аварии на трассе «Новосибирск — Кочки — Павлодар» в Краснозерском районе оказалась многодетная супружеская пара. Как рассказал журналисту nsk.aif.ru знакомый семьи, Нина и Виктор В. жили в селе Шилово-Курье Карасукского района Новосибирской области. Супруги вместе с 9-месячной дочкой, а также родственниками, которые прилетели к ним в гости из Германии, ехали в автомобиле Toyota Sprinter.
«Семья была хорошая, мы вместе живём в Шилово-Курья. Виктор работал сначала вахтовым методом, потом хорошо устроился на другую работу. Построили дом, уже почти доделали его. У супругов остались ещё дети — трое мальчиков 15, 14 и 9 лет. Парни посещают различные секции, занимаются спортом. Я работал в школе учителем, поэтому лично знаю родителей и детей. Как они сейчас будут дальше, пока неизвестно. Родители Нины и Виктора тоже живут в селе», — поделился знакомый погибших.
Сибиряк отметил, что в тот роковой день трое сыновей остались с дедушкой по отцовской линии. С кем останутся дети — неизвестно. Сейчас жители села собирают средства на похороны погибших.
Уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко рассказала nsk.aif.ru о дальнейшей судьбе 9-месячной девочки. Сейчас малышка находится под наблюдением врачей нейрохирургического отделения областной клинической больницы — её эвакуировали туда вертолётом санавиации.
«Девочкой займутся органы опеки. Мы примем участие во всём, что от нас зависит, будем отслеживать её судьбу. Сейчас главное, чтобы наши службы сработали слаженно, поэтому мы всё взяли под контроль», — подчеркнула Надежда Болтенко.
«Выехал на встречку»
Погибшими во втором автомобиле, Suzuki SX4, оказались сотрудники МУП Краснозерское «ТВК», предприятие работает в сфере ЖКХ — директор организации и водитель, рассказали в пресс-службе Гострудинспекции Новосибирской области.
По предварительным данным, именно 39-летний водитель Suzuki SX4 на 291 километре трассы во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным автомобилем Toyota Sprinter.
Теперь в причинах и обстоятельствах аварии разбираются следователи. Было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».