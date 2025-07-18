«Ехали с родней в аэропорт». Страшное ДТП оставило сиротами четырех детей

«Семья была хорошая, мы вместе живём в Шилово-Курья. Виктор работал сначала вахтовым методом, потом хорошо устроился на другую работу. Построили дом, уже почти доделали его. У супругов остались ещё дети — трое мальчиков 15, 14 и 9 лет. Парни посещают различные секции, занимаются спортом. Я работал в школе учителем, поэтому лично знаю родителей и детей. Как они сейчас будут дальше, пока неизвестно. Родители Нины и Виктора тоже живут в селе», — поделился знакомый погибших.