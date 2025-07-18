Заместитель мэра воронежских Семилук сбил ребенка на пешеходном переходе

Инцидент произошел вечером 15 июля. По данным SHOT, Геннадий Чуркин, управляя служебным Kia Cerato, совершил наезд на семилетнего мальчика у пешеходного перехода. Чиновник не заметил ребенка, который перебегал дорогу, и не смог своевременно затормозить.