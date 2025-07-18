Заместитель мэра воронежских Семилук сбил ребенка на пешеходном переходе

В Воронежской области заместитель главы города Семилуки Геннадий Чуркин совершил наезд на семилетнего мальчика на пешеходном переходе. Пострадавшего ребенка госпитализировали. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Инцидент произошел вечером 15 июля. По данным SHOT, Геннадий Чуркин, управляя служебным Kia Cerato, совершил наезд на семилетнего мальчика у пешеходного перехода. Чиновник не заметил ребенка, который перебегал дорогу, и не смог своевременно затормозить.
Ребенка доставили в больницу, где у него диагностировали ушибы и ссадины.
По факту дорожно-транспортного происшествия правоохранители проводят проверку.
По информации SHOT, Геннадий Чуркин не был задержан. Отмечается, что пост заместителя мэра он занимает всего два месяца.