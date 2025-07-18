«Стрелял из пневматики, бросал камни и бутылки». В Минске милиция задержала пенсионера, который «наказывал» водителей авто

Милиция задержала пенсионера, который в Минске «наказывал» громких и неаккуратных автовладельцев, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
К правоохранителям обратились пять столичных автовладельцев, которым неизвестные повредили авто.
Выяснилось, что к хулиганствам причастен столичный пенсионер. Мужчина ранее в поле зрения правоохранителей не попадал, но по своему желанию стал «наказывать» автовладельцев. Минчанин стрелял по машинам из пневматики, бросал камни и пустые бутылки. Пенсионер мстил тем автовладельцам, которые громко говорили у него под окнами или неправильно парковались.
Правоохранители установили, что за последнее время фигурант сбросил камни на две машины с балкона, в третье авто запустил пустую бутылку, а в четвертому автовладельцу отомстил, выстрелив из пневматического пистолета по автомобилю. Общий ущерб составил не менее 4000 белорусских рублей.
В милиции пенсионер заявил, что ему не нравилось, когда под его окнами паркуются, громко разговаривают рядом с припаркованными авто или долго не глушат двигатель.
Еще одну машину пенсионер поцарапал камнем на парковке рядом с поликлиникой. В этот раз «мстителю» не понравилось, что водитель плохо припарковался и вел себя агрессивно.
Мужчину будут судить за хулиганства.
А СК сообщил, что белорус из мести за вызов ГАИ поджег Volkswagen, также бросив в него табуретку.
Еще житель Сморгони «заминировал» квартиру из-за сожительницы, застрявшей у подруги: «Сообщил, что в квартире на столе лежат гранаты».
И мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал ситуацию с воровством на местах: «Что только можно, то и воруют».