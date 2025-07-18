«Стрелял из пневматики, бросал камни и бутылки». В Минске милиция задержала пенсионера, который «наказывал» водителей авто

Выяснилось, что к хулиганствам причастен столичный пенсионер. Мужчина ранее в поле зрения правоохранителей не попадал, но по своему желанию стал «наказывать» автовладельцев. Минчанин стрелял по машинам из пневматики, бросал камни и пустые бутылки. Пенсионер мстил тем автовладельцам, которые громко говорили у него под окнами или неправильно парковались.