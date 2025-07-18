В Прикамье автомобиль насмерть сбил женщину-пешехода

Автомобиль «Джилли Монджаро» под управлением 57-летнего мужчины ехал по автодороге Чернушка-Ермея в сторону Чернушки. По предварительной информации, на 2 км водитель иномарки сбил 41-летнюю женщину. Она переходила дорогу в неположенном для этого месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП женщина скончалась от полученных травм.