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В Прикамье автомобиль насмерть сбил женщину-пешехода

Авария случилась днем 18 июля в Чернушинском округе.

Источник: Госавтоинспекция Пермского края / Telegram-канал

В Чернушинском округе водитель иномарки насмерть сбил женщину-пешехода. Смертельное дорожное происшествие произошло около 14.00 часов 18 июля. Подробности рассказали в Госавтоинспекции Прикамья.

Автомобиль «Джилли Монджаро» под управлением 57-летнего мужчины ехал по автодороге Чернушка-Ермея в сторону Чернушки. По предварительной информации, на 2 км водитель иномарки сбил 41-летнюю женщину. Она переходила дорогу в неположенном для этого месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП женщина скончалась от полученных травм.

Сейчас по факту автоаварии сотрудники полиции проводят проверку, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.