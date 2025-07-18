В Волгограде поезд насмерть сбил мужчину

Следователи Волгоградского следственного отдела на транспорте выясняют обстоятельства гибели мужчины, тело которого накануне нашли на железной дороге. Это произошло на перегоне «Пост № 6 — Спартановка», рассказали в ведомстве. По предварительной версии, которая появилась после начавшейся проверки, мужчина погиб из-за того, что переходил пути в неположенном месте.
После трагедии железнодорожники и транспортная полиция провели рейд на станции Бекетовской в Кировском районе. Поймали четырех нарушителей, которые тоже переходили дорогу там, где им удобно, а не по специальному переходу с резинокордовыми настилами и предупреждающими знаками. За переход путей на красный свет или в неположенном месте наказывают штрафом в 500 рублей.