В Волгограде поезд насмерть сбил мужчину

После трагедии железнодорожники и транспортная полиция провели рейд на станции Бекетовской в Кировском районе. Поймали четырех нарушителей, которые тоже переходили дорогу там, где им удобно, а не по специальному переходу с резинокордовыми настилами и предупреждающими знаками. За переход путей на красный свет или в неположенном месте наказывают штрафом в 500 рублей.