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В Волгограде поезд насмерть сбил мужчину

Его тело нашли на железнодорожных путях.

Источник: Комсомольская правда

Следователи Волгоградского следственного отдела на транспорте выясняют обстоятельства гибели мужчины, тело которого накануне нашли на железной дороге. Это произошло на перегоне «Пост № 6 — Спартановка», рассказали в ведомстве. По предварительной версии, которая появилась после начавшейся проверки, мужчина погиб из-за того, что переходил пути в неположенном месте.

После трагедии железнодорожники и транспортная полиция провели рейд на станции Бекетовской в Кировском районе. Поймали четырех нарушителей, которые тоже переходили дорогу там, где им удобно, а не по специальному переходу с резинокордовыми настилами и предупреждающими знаками. За переход путей на красный свет или в неположенном месте наказывают штрафом в 500 рублей.