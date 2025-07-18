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44-летнего пассажира оштрафовали за курение на борту самолета Самара-Петербург

В ходе авиарейса из Самары в Санкт-Петербург, 44-летний мужчина, находившийся на борту, не устоял перед пагубной привычкой и зажег сигарету в туалетной комнате самолета.

В ходе авиарейса из Самары в Санкт-Петербург, 44-летний мужчина, находившийся на борту, не устоял перед пагубной привычкой и зажег сигарету в туалетной комнате самолета. Информацию об этом инциденте предоставили в пресс-центре линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково.

Приземлившегося дебошира задержали сотрудники правоохранительных органов аэропорта Пулково и доставили в отделение полиции. Нарушение было задокументировано в административном протоколе. Теперь мужчине может быть назначен штраф в размере до полутора тысяч рублей.

Напомним, если пассажир нарушит правила на борту, авиакомпания может отказать ему в дальнейшей перевозке и потребовать возмещения убытков.

Ранее мы писали, что вечером 12 июля в Самарской области самолёт А320, следовавший рейсом SVR146 из Сочи, ушёл на второй круг при посадке.

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