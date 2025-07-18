Музей в чемодане: В аэропорту Кишинёва у пассажира из Стамбула отобрали незадекларированную коллекцию антиквариата

В Международном аэропорту Кишинёва таможенные инспекторы обнаружили коллекционные предметы и предполагаемые антикварные изделия, которые были спрятаны в багаже пассажира, прибывшего рейсом из Стамбула.
Нарушение было зафиксировано на входящем потоке. В ходе углубленного досмотра сотрудники поста выявили в чемодане 62-летнего иностранного гражданина незадекларированные предметы, которые он пытался ввезти в страну, не уведомив об этом таможенные органы.
Все товары были изъяты с целью последующей конфискации. В отношении мужчины начато разбирательство, ему грозит административная ответственность.
Таможенная служба напоминает: ввоз культурных ценностей через границу подлежит строгому регулированию. Несоблюдение этих правил влечёт меры, предусмотренные законодательством Республики Молдова.
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