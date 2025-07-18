Уфимская этногруппа AY YOLA выпустила новый хит Ural Vasyaty

Этногруппа из Уфы AY YOLA порадовала поклонников свежей работой. Сегодня, 18 июля, официально вышел сингл «Ural Vasyaty» и сопровождающий его видеоклип. Накануне музыканты впервые исполнили трек живьем во время выступления на юбилейном концерте УМПО.
Как пояснили участники коллектива, композиция основана на древнем эпосе об Урал-батыре. Легендарный герой, победив злых духов, находит живительный источник Яншишмэ. Однако, чтобы окончательно уничтожить темные силы, он жертвует собой и выпивает отравленные воды вместе с демонами, а живительную влагу отдает земле и людям.
По замыслу артистов, эта история символизирует истинную любовь к родному краю, готовность к самопожертвованию ради будущих поколений и ответственность перед своим народом. Музыканты подчеркивают особую значимость этой песни в своем творчестве, называя ее одной из ключевых в готовящемся альбоме.
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