Уфимская этногруппа AY YOLA выпустила новый хит Ural Vasyaty

По замыслу артистов, эта история символизирует истинную любовь к родному краю, готовность к самопожертвованию ради будущих поколений и ответственность перед своим народом. Музыканты подчеркивают особую значимость этой песни в своем творчестве, называя ее одной из ключевых в готовящемся альбоме.