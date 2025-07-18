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Бывшим руководителям новосибирского завода грозит серьёзный срок

Завершается громкое дело против бывших руководителей ПАО «Тяжстанкогидропресс» Николая Степакина и Виктора Арановского.

Источник: РИА "Новости"

После трёх лет следствия судебные разбирательства подходят к концу. Об этом пишет НДН.инфо.

Основные обвинения включают: отмывание денежных средств, вымогательство, мошенничество и препятствие следствию.

Судебное требование предусматривает наказание для Николая Степакина — 13 лет лишения свободы, для Виктора Арановского — 10 лет лишения свободы.

Ранее по делу были приняты следующие решения:

  • Завод отсудил у экс-директора 45 миллионов рублей
  • Признан недействительным договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Боровлянское
  • Установлено, что спорный контракт был заключён между ПАО “Тяжстанкогидропресс” (в лице Степакина) и Арановским 19 августа 2019 года.

Важный факт: весной прошлого года Николай Степакин был помещён в следственный изолятор.

Это дело стало одним из самых резонансных в истории новосибирской промышленности, демонстрируя серьёзность подхода правоохранительных органов к экономическим преступлениям в сфере управления крупными предприятиями.