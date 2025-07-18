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Возбуждены уголовные дела на журналистов «Дождя» Котрикадзе, Ратникову и Дзядко

В отношении Екатерины Котрикадзе, Валерии Ратниковой и Тихона Дзядко, признанных иноагентами, возбуждены уголовные дела. Следствие утверждает, что они распространяли ложную информацию о действиях российской армии в Украине.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Агентство «Москва»

Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении Екатерины Котрикадзе, Валерии Ратниковой и Тихона Дзядко*. Их подозревают в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ и уклонении от обязанностей иноагентов. Об этом сообщает Московское управление СК РФ.

По данным следствия, фигуранты размещали в мессенджере публикации с заведомо ложными сведениями о действиях ВС РФ против мирного населения Украины. Следователи рассматривают вопрос об объявлении Котрикадзе и Ратниковой в розыск. Тихон Дзядко уже находится в статусе разыскиваемого в рамках другого дела.

Екатерина Котрикадзе — журналист, руководитель информационной службы и ведущая телеканала «Дождь»**.

Валерия Ратникова — ведущая телеканала «Дождь».

Тихон Дзядко — журналист, главный редактор телеканала «Дождь».

Все трое сейчас находятся за пределами территории РФ.

* включены в реестр иностранных агентов.

**внесен в реестр СМИ- «иностранных агентов».