Возбуждены уголовные дела на журналистов «Дождя» Котрикадзе, Ратникову и Дзядко

Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении Екатерины Котрикадзе, Валерии Ратниковой и Тихона Дзядко*. Их подозревают в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ и уклонении от обязанностей иноагентов. Об этом сообщает Московское управление СК РФ.
По данным следствия, фигуранты размещали в мессенджере публикации с заведомо ложными сведениями о действиях ВС РФ против мирного населения Украины. Следователи рассматривают вопрос об объявлении Котрикадзе и Ратниковой в розыск. Тихон Дзядко уже находится в статусе разыскиваемого в рамках другого дела.
Екатерина Котрикадзе — журналист, руководитель информационной службы и ведущая телеканала «Дождь»**.
Валерия Ратникова — ведущая телеканала «Дождь».
Тихон Дзядко — журналист, главный редактор телеканала «Дождь».
Все трое сейчас находятся за пределами территории РФ.
* включены в реестр иностранных агентов.
**внесен в реестр СМИ- «иностранных агентов».