Возбуждены уголовные дела на журналистов «Дождя» Котрикадзе, Ратникову и Дзядко

По данным следствия, фигуранты размещали в мессенджере публикации с заведомо ложными сведениями о действиях ВС РФ против мирного населения Украины. Следователи рассматривают вопрос об объявлении Котрикадзе и Ратниковой в розыск. Тихон Дзядко уже находится в статусе разыскиваемого в рамках другого дела.