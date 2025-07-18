Поиски мальчика, которого унесло на куске пенопласта вглубь реки, окончены

Вечером 18 июля в Забайкалье чудом удалось избежать трагического инцидента. Мальчик примерно восьми лет едва не утонул, уплыв далеко от берега на странном предмете. Школьник, отдыхавший на берегу реки Кенон, решил затащить в воду кусок пенопласта, на который после забрался. Однако внезапно поднялся сильный ветер, и ребенка унесло вглубь реки.