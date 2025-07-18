Поиски мальчика, которого унесло на куске пенопласта вглубь реки, окончены

Вечером 18 июля в Забайкалье чудом удалось избежать трагического инцидента. Мальчик примерно восьми лет едва не утонул, уплыв далеко от берега на странном предмете. Школьник, отдыхавший на берегу реки Кенон, решил затащить в воду кусок пенопласта, на который после забрался. Однако внезапно поднялся сильный ветер, и ребенка унесло вглубь реки.
Свидетелями страшной картины стали местные жители. Они пытались оказать ребенку помощь, но он уплыл слишком далеко. Однако спустя время, к счастью, школьника удалось спасти живым.
— Ребенка нашли местные жители. Мальчик в удовлетворительном состоянии, — подтвердили информацию КП-Иркутск в ГУ МЧС по Иркутской области.
Этот случай подчеркивает важность соблюдения мер безопасности на водоемах и необходимость быть внимательными к детям во время отдыха у воды.