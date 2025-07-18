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Достопримечательности Башкирии могут получить статус ЮНЕСКО

Урал Кильсенбаев назвал объекты из Башкирии, которые пополнят список Юнеско.

Источник: Комсомольская правда

Первый вице-премьер правительства Башкирии Урал Кильсенбаев рассказал о природных и исторических объектах республики, претендующих на включение в престижный список ЮНЕСКО.

Особые надежды возлагаются на уникальные шиханы Торатау, Юрактау и Куштау, расположенные рядом со Стерлитамаком, Салаватом и Ишимбаем. Эти геологические памятники возрастом свыше 260 миллионов лет уже прошли предварительный отбор. Как сообщил Кильсенбаев, в августе ожидается визит египетского эксперта ЮНЕСКО для окончательной оценки объектов.

Следующим кандидатом станет исторический Воскресенский медеплавильный завод, являющийся одним из старейших металлургических комплексов Урала. Уже в сентябре планируется открытие восстановленного завода Верхотора с созданием современной туристической площадки.

Отдельное внимание уделяется водопаду Кук-Караук, который, несмотря на отсутствие развитой инфраструктуры и большой поток посетителей, также рассматривается для включения в список, сказал Кильсенбаев на пресс-брифинге в агентстве «Башинформ».

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