Достопримечательности Башкирии могут получить статус ЮНЕСКО

Особые надежды возлагаются на уникальные шиханы Торатау, Юрактау и Куштау, расположенные рядом со Стерлитамаком, Салаватом и Ишимбаем. Эти геологические памятники возрастом свыше 260 миллионов лет уже прошли предварительный отбор. Как сообщил Кильсенбаев, в августе ожидается визит египетского эксперта ЮНЕСКО для окончательной оценки объектов.