«Пожар полностью ликвидирован на площади 30113 кв. м Причина устанавливается. Тушения пожара осложнялось интенсивным распространением огня на большой площади, наличием горючих материалов, сильным задымлением и высокой температурой. Дополнительную сложность создавала плотная застройка торговых павильонов и ограниченный доступ к очагам возгорания», — говорится в сообщении.
Крупный пожар на рынке «Бинг-Шанхай» ликвидировали в Астане
Астана. 18 июля. КазТАГ — Крупный пожар на рынке «Биг-Шанхай» ликвидировали на площади 30113 кв. м, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.