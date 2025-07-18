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Крупный пожар на рынке «Бинг-Шанхай» ликвидировали в Астане

Астана. 18 июля. КазТАГ — Крупный пожар на рынке «Биг-Шанхай» ликвидировали на площади 30113 кв. м, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

Источник: Пресс-служба МЧС РК

«Пожар полностью ликвидирован на площади 30113 кв. м Причина устанавливается. Тушения пожара осложнялось интенсивным распространением огня на большой площади, наличием горючих материалов, сильным задымлением и высокой температурой. Дополнительную сложность создавала плотная застройка торговых павильонов и ограниченный доступ к очагам возгорания», — говорится в сообщении.