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СК Башкирии расследуют обстоятельства смертельной аварии на Банном озере

В Башкирии 35-летний мужчина на гидроцикле разбился насмерть.

Источник: Комсомольская правда

В Абзелиловском районе Башкирии следственные органы выясняют детали трагичедии, произошедшей на озере Якты-Куль (Банное). Напомним, 17 июля 35-летний мужчина погиб в результате столкновения гидроцикла с экскурсионным катером.

По имеющейся информации, в момент аварии на катере находился только водитель. Известно, что в ДТП он не получил травм, а молодой человек, управлявший гидроциклом, умер до приезда медиков.

— В настоящее время следователем СК проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются причины произошедшего, — добавили в пресс-службе ведомства.

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