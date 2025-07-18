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В Шахтах группу молодых людей и подростков заподозрили в разбойном нападении

Дело о разбойном нападений с участием несовершеннолетних рассмотрит суд в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Шестерых жителей Шахт, включая троих несовершеннолетних, заподозрили в разбойном нападении. Следствие к этому моменту завершилось, теперь дело рассмотрят в суде, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

По данным следствия, 23 июня 2024 года группа напала на 24-летнего мужчину на улице Садовой в Шахтах. Пострадавшего избили руками и ногами, а потом забрали часы, наушники, ювелирные изделия и парфюм на общую сумму более 20 тысяч рублей. После этого сообщники скрылись и «распорядились похищенным по своему усмотрению».

Следователи считают, что несовершеннолетних в разбой вовлек из 22-летний знакомый, один из предполагаемых участников нападения. Ему, кроме статьи «Разбой» (ч. 2 ст. 162 УК РФ), также инкриминируют «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления» (п. «б» ч. 4 ст. 150 УК РФ).

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