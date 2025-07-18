В Шахтах группу молодых людей и подростков заподозрили в разбойном нападении

По данным следствия, 23 июня 2024 года группа напала на 24-летнего мужчину на улице Садовой в Шахтах. Пострадавшего избили руками и ногами, а потом забрали часы, наушники, ювелирные изделия и парфюм на общую сумму более 20 тысяч рублей. После этого сообщники скрылись и «распорядились похищенным по своему усмотрению».