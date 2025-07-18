Суд закрыл поставщика кафе «Версаль» после случаев отравления

В самом кафе РИА Новости говорили, что предприятие приостановило работу до выяснения обстоятельств, на столе у выпускников в тот день были «горячие блюда, закуски, салаты». Также в пресс-службе УрГЮУ агентству рассказывали, что университет не был организатором банкета, где отравились его выпускники, мероприятие носило частный характер.