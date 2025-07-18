Суд закрыл поставщика кафе «Версаль» после случаев отравления

«Суд пришел к выводу о виновности ООО “Ричмонд Рест” в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания), и назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток», — говорится в сообщении в Telegram-канале суда.
В инстанции отметили, что массовое отравление посетителей в кафе «Версаль» произошло еще 11 июля.
Региональный минздрав 15 июля заявил журналистам, что 12 посетителей кафе «Версаль» в Екатеринбурге госпитализировали в инфекционное отделение больницы № 40 в состоянии средней тяжести. По результатам проведенных исследований у пострадавших лабораторно подтвержден сальмонеллез. Следователи завели уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По версии следствия, ухудшение состояния здоровья выпускников вуза возникло после банкета, проведенного в учреждении общественного питания.
Позднее Роспотребнадзор региона уточнил, что количество заболевших кишечной инфекцией выпускников УрГЮУ, питавшихся в «Версале», — 21 человек, диагноз «сальмонеллез» подтвержден у семерых. Санврачи обследовали пищеблок ООО «Ричмонд Рест», где готовили блюда для обслуживания банкета, и персонал пищеблока. Бактерию Salmonella обнаружили у одного сотрудника предприятия. Кроме того, там выявили и другие нарушения. Деятельность «Ричмонд Рест» приостановили, помещение опечатали.
В самом кафе РИА Новости говорили, что предприятие приостановило работу до выяснения обстоятельств, на столе у выпускников в тот день были «горячие блюда, закуски, салаты». Также в пресс-службе УрГЮУ агентству рассказывали, что университет не был организатором банкета, где отравились его выпускники, мероприятие носило частный характер.
Прокуратура региона взяла на контроль установление обстоятельств происшествия.