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Суд закрыл поставщика кафе «Версаль» после случаев отравления

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл — РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга на месяц закрыл поставщика питания ООО «Ричмонд Рест» в кафе «Версаль» после массового отравления в нем выпускников Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ), сообщила пресс-служба инстанции.

Источник: © РИА Новости

«Суд пришел к выводу о виновности ООО “Ричмонд Рест” в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания), и назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток», — говорится в сообщении в Telegram-канале суда.

В инстанции отметили, что массовое отравление посетителей в кафе «Версаль» произошло еще 11 июля.

Региональный минздрав 15 июля заявил журналистам, что 12 посетителей кафе «Версаль» в Екатеринбурге госпитализировали в инфекционное отделение больницы № 40 в состоянии средней тяжести. По результатам проведенных исследований у пострадавших лабораторно подтвержден сальмонеллез. Следователи завели уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По версии следствия, ухудшение состояния здоровья выпускников вуза возникло после банкета, проведенного в учреждении общественного питания.

Позднее Роспотребнадзор региона уточнил, что количество заболевших кишечной инфекцией выпускников УрГЮУ, питавшихся в «Версале», — 21 человек, диагноз «сальмонеллез» подтвержден у семерых. Санврачи обследовали пищеблок ООО «Ричмонд Рест», где готовили блюда для обслуживания банкета, и персонал пищеблока. Бактерию Salmonella обнаружили у одного сотрудника предприятия. Кроме того, там выявили и другие нарушения. Деятельность «Ричмонд Рест» приостановили, помещение опечатали.

В самом кафе РИА Новости говорили, что предприятие приостановило работу до выяснения обстоятельств, на столе у выпускников в тот день были «горячие блюда, закуски, салаты». Также в пресс-службе УрГЮУ агентству рассказывали, что университет не был организатором банкета, где отравились его выпускники, мероприятие носило частный характер.

Прокуратура региона взяла на контроль установление обстоятельств происшествия.