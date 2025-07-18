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Башкирия вошла в топ-10 регионов по росту зарплат

Башкирия на седьмом месте по росту предлагаемых зарплат.

Источник: Комсомольская правда

В январе-июне 2025 года работодатели Башкирии предлагали соискателям в среднем 80,6 тысячи рублей за полную занятость. Этот показатель на 14% превышает уровень прошлого года, что позволило региону занять седьмую строчку в общероссийском рейтинге, сообщают аналитики популярного сайта бесплатных объявлений.

Лидером по темпам роста зарплат стал Забайкальский край, где средний размер вознаграждения за труд увеличился на 20% и достиг 71,8 тысячи рублей. Якутия с показателем 95,3 тысячи рублей (+19%) расположилась на второй позиции, а Татарстан с 84,5 тысячи рублей (+18%) замкнул тройку лидеров.

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