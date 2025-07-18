Башкирия вошла в топ-10 регионов по росту зарплат

Лидером по темпам роста зарплат стал Забайкальский край, где средний размер вознаграждения за труд увеличился на 20% и достиг 71,8 тысячи рублей. Якутия с показателем 95,3 тысячи рублей (+19%) расположилась на второй позиции, а Татарстан с 84,5 тысячи рублей (+18%) замкнул тройку лидеров.