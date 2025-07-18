В Самарской области введён режим «чёрного неба» до 21 июля 2025 года

Крупные промышленные предприятия переведены на особый режим работы. В Самаре ограничения коснутся Самарской ТЭЦ, Куйбышевского НПЗ, РКЦ «Прогресс» и других. В Сызрани особые меры введены для «ТЯЖМАШ» и «Транснефть-Дружба», в Отрадном — для «ТАРКЕТТ» и «Транснефть-Приволга», в Чапаевске — для «Промсинтез» и «Химсинтез».