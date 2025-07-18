В Самарской области введён режим «чёрного неба» до 21 июля 2025 года

С 19:00 18 июля до 11:00 21 июля 2025 года в Самаре, Сызрани, Отрадном и Чапаевске действует режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Это означает, что вредные выбросы в атмосфере будут плохо рассеиваться.
Крупные промышленные предприятия переведены на особый режим работы. В Самаре ограничения коснутся Самарской ТЭЦ, Куйбышевского НПЗ, РКЦ «Прогресс» и других. В Сызрани особые меры введены для «ТЯЖМАШ» и «Транснефть-Дружба», в Отрадном — для «ТАРКЕТТ» и «Транснефть-Приволга», в Чапаевске — для «Промсинтез» и «Химсинтез».
С 19:00 18 июля до 19:00 19 июля режим НМУ также распространяется на некоторые предприятия Тольятти, Жигулёвска и посёлка Винтай, включая, «АвтоВАЗ» и «КуйбышевАзот».
В этот период все указанные предприятия обязаны сократить вредные выбросы, чтобы уменьшить негативное воздействие на экологию и здоровье жителей.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.