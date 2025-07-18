Около Москвы сбили девятый за день украинский беспилотник

Точный район уничтожения БПЛА он не назвал. При этом градоначальник отметил, что на место падения обломков беспилотника приехали специалисты экстренных служб.
Каких-либо других подробностей об отражении атаки, а также данных о пострадавших, мэр Москвы не назвал.
За последние часы Собянин сообщил о восьми сбитых беспилотниках, которые следовали в сторону Москвы. Градоначальник во всех случаях не предоставлял какой-либо другой информации.
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