В Башкирии отремонтировали 18 км трассы Уфа — Иглино — Красная Горка

В Башкирии отремонтировали 18 километров трассы Уфа — Иглино — Красная Горка. Работы затронули четыре участка в Иглинском и Нуримановском районах в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Как сообщили в правительстве региона, дорожные бригады полностью обновили асфальтовое покрытие, укрепили обочины и нанесли свежую разметку. По словам министра транспорта Башкирии Любови Минаковой, обновленная трасса обеспечит безопасный проезд как местным жителям, так и туристам, направляющимся к Павловскому водохранилищу и Лысой горе.
В текущем году в рамках нацпроекта планируется отремонтировать 735 километров дорог по всей республике и более тысячи погонных метров мостовых сооружений.
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