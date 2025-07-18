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В Башкирии отремонтировали 18 км трассы Уфа — Иглино — Красная Горка

В Башкирии завершили ремонт важной автодороги.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии отремонтировали 18 километров трассы Уфа — Иглино — Красная Горка. Работы затронули четыре участка в Иглинском и Нуримановском районах в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Как сообщили в правительстве региона, дорожные бригады полностью обновили асфальтовое покрытие, укрепили обочины и нанесли свежую разметку. По словам министра транспорта Башкирии Любови Минаковой, обновленная трасса обеспечит безопасный проезд как местным жителям, так и туристам, направляющимся к Павловскому водохранилищу и Лысой горе.

В текущем году в рамках нацпроекта планируется отремонтировать 735 километров дорог по всей республике и более тысячи погонных метров мостовых сооружений.

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