Постояльцев пансионата в Уфе избивали и заматывали в одеяла

Постояльцев пансионата в Уфе сотрудники учреждения избивали, морили голодом и заматывали в одеяла. Соответствующие кадры распространились в соцсетях.
Прокуратура и МВД Башкортостана начали проверки по факту произошедшего. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики.
«Прокуратурой организована проверка в связи с публикациями в СМИ данных о ненадлежащих условиях содержания престарелых граждан в частном пансионате в Уфе», — говорится в сообщении.
По информации местных изданий, в учреждении было выявлено множество нарушений — частности, работники официально не трудоустроены и не имеют опыта.
Ранее сообщалось, что под Омском в пансионате мужчина избил пенсионера.