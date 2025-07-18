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Постояльцев пансионата в Уфе избивали и заматывали в одеяла

Прокуратура Башкирии начала проверку по факту произошедшего.

Источник: Аргументы и факты

Постояльцев пансионата в Уфе сотрудники учреждения избивали, морили голодом и заматывали в одеяла. Соответствующие кадры распространились в соцсетях.

Прокуратура и МВД Башкортостана начали проверки по факту произошедшего. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики.

«Прокуратурой организована проверка в связи с публикациями в СМИ данных о ненадлежащих условиях содержания престарелых граждан в частном пансионате в Уфе», — говорится в сообщении.

По информации местных изданий, в учреждении было выявлено множество нарушений — частности, работники официально не трудоустроены и не имеют опыта.

Ранее сообщалось, что под Омском в пансионате мужчина избил пенсионера.