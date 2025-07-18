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Собянин сообщил о еще одном сбитом беспилотнике, летевшем на Москву

На месте, где упали обломки сбитого аппарата, работают сотрудники оперативных служб.

Источник: Аргументы и факты

Российские средства ПВО предотвратили еще одну попытку атаки беспилотного летательного аппарата на Москву. Об этом проинформировал жителей столицы мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву», — отметил глава города.

Собянин также сообщил, что на месте, где упали обломки сбитого аппарата, работают сотрудники оперативных служб.

Ранее, в 17:42, мэр сообщал об уничтожении силами ПВО трех БПЛА, приближавшихся к Москве.

До этого, в 16:56, Собянин информировал об уничтожении еще одного беспилотника над Москвой. В 15:29 градоначальник заявил о ликвидации системами ПВО еще одного дрона, летевшего в сторону столицы.

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