Вынужденная мера: В ДНР введены ограничения на подачу воды из-за истощения запасов

По его словам уровень запасов воды в регионе упал о критической отметки. Водохранилища практически обмелели. Ресурсов не хватает ни для работы промышленных предприятий, ни для сельского хозяйства, ни дня людей. В связи с этим в некоторых населённых пунктах изменился график подачи воды.