Вынужденная мера: В ДНР введены ограничения на подачу воды из-за истощения запасов

По его словам уровень запасов воды в регионе упал о критической отметки. Водохранилища практически обмелели. Ресурсов не хватает ни для работы промышленных предприятий, ни для сельского хозяйства, ни дня людей. В связи с этим в некоторых населённых пунктах изменился график подачи воды.
В ДНР сократили подачу воды из-за критической ситуации с ее запасами. Видео © Telegram / Андрей Чертков. Официально и не очень.
«Оперштаб по водоснабжению принял решение изменить графики подачи воды в наших населённых пунктах. В ближайшие дни Донецк, Макеевка перейдут на подачу воды один раз в три дня. Харцызск, Иловайск, Зугрэс — один раз в два дня», — ответил он в своём телеграм-канале.
В районах, куда вода не поступает вовсе или в очень малых количествах, будет организован подвоз. Чертков призвал граждан бережно расходовать тот запас, который имеется. Он отметил, что штаб делает всё возможное, чтобы нормализовать ситуацию в кратчайшие сроки.
Ранее стало известно, что украинские военные атаковали энергоструктуру ДНР — после обстрела часть региона осталась без света, а на объектах вспыхнул пожар. В ряде населённых пунктов, включая Мариуполь, подача электричества уже возобновлена. Однако Волновахский и Володарский округа пока остаются без света.