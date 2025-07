Неизвестная болезнь свалила с ног сотню пассажиров элитного лайнера из США

«Круизный лайнер Navigator of the Seas компании Royal Caribbean отправился из Лос-Анджелеса (США) в Мексику, пробыв на маршруте семь дней. За это время 134 из 3914 пассажиров и семь членов экипажа пожаловались на рвоту, спазмы желудка и диарею», — цитирует собственный источник The New York Post.