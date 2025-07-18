Рэперу Face грозит два года тюрьмы за нарушение закона об иноагентах

Рэперу грозит до двух лет лишения свободы. Ранее он уже был объявлен в розыск — в декабре 2024 года судебными приставами Башкортостана. Тогда СМИ сообщали о задолженности в 125 тысяч рублей, связанной с штрафами за отсутствие маркировки. Face трижды оштрафовывали за отсутствие маркировки.