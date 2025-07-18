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Рэперу Face грозит два года тюрьмы за нарушение закона об иноагентах

Рэпер Иван Дремин, известный под псевдонимом Face (внесен в реестр иностранных агентов в РФ), объявлен в розыск по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

По данным источника, артисту предъявлено обвинение по статье 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»). Дело возбуждено МВД РФ по городу Уфе — родном городу Дремина. Поводом, как утверждается, стало «систематическое нарушение обязанностей» иностранного агента.

Рэперу грозит до двух лет лишения свободы. Ранее он уже был объявлен в розыск — в декабре 2024 года судебными приставами Башкортостана. Тогда СМИ сообщали о задолженности в 125 тысяч рублей, связанной с штрафами за отсутствие маркировки. Face трижды оштрафовывали за отсутствие маркировки.

Отец музыканта, Тимофей Дремин, в комментариях журналистам заявлял, что не собирается погашать долги сына: «Он достаточно богат, чтобы справиться сам. Я безработный».

Иван Дремин покинул Россию в январе 2022 года. Позднее он удалил свои треки с российских стриминговых платформ, объяснив это решением, принятым «в связи со сложившейся ситуацией».