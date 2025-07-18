Загадочный вирус испортил отпуск пассажирам круизного лайнера

«Семь членов экипажа и 134 пассажира на борту круизного лайнера Navigator of the Seas сообщили о таких симптомах, как рвота, спазмы в желудке и диарея», — говорится в публикации.
Судно вышло из порта Лос-Анджелеса в мексиканскую Пуэро-Вальярте 4 июля, а уже 11 числа Navigator of the Seas вернулся обратно.
Точная причина вспышки остается неизвестной.
Сообщается, что подобный случай стал «частью тенденции», поскольку в 2025 году на круизных лайнерах было зарегистрировано уже 18 вспышек заболеваний желудочно-кишечного тракта. Большинство из них, по данным издания, были вызваны норовирусом.
Норовирусная инфекция — это острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус — один из разновидностей энтеровирусов.
По данным Роспотребнадзора, норовирусы являются возбудителями кишечных инфекций в 90% выявленных случаев. Они поражают население всех возрастных групп. Заболеваемость часто носит групповой и вспышечный характер с большим количеством заболевших в детских садах, больницах, воинских частях, домах престарелых.
Источником инфекции является больной человек или бессимптомный носитель вируса. Инкубационный период составляет 12−48 часов, продолжительность заболевания — от 2 до 5 дней. Норовирус очень заразен: менее 10 вирусных частиц достаточно, чтобы при попадании в желудочно-кишечный тракт вызвать заболевание у здорового взрослого человека.