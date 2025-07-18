Загадочный вирус испортил отпуск пассажирам круизного лайнера

Сообщается, что подобный случай стал «частью тенденции», поскольку в 2025 году на круизных лайнерах было зарегистрировано уже 18 вспышек заболеваний желудочно-кишечного тракта. Большинство из них, по данным издания, были вызваны норовирусом.