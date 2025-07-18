Два человека пострадали при атаке БПЛА на автомобиль в Белгородской области

«Двух мужчин с ранениями ног попутным транспортом доставили в Краснояружскую ЦРБ. В настоящее время медики оказывают им всю необходимую медицинскую помощь», — написал Гладков в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что над пятью российскими регионами силы ПВО сбили 26 дронов ВСУ. В Московском регионе было уничтожено шесть БПЛА, пять из которых летели на Москву.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше