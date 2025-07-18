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Два человека пострадали при атаке БПЛА на автомобиль в Белгородской области

В селе Репяховка Белгородской области два человека получили ранения в результате удара беспилотника. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинский дрон атаковал гражданский автомобиль.

Источник: Life.ru

«Двух мужчин с ранениями ног попутным транспортом доставили в Краснояружскую ЦРБ. В настоящее время медики оказывают им всю необходимую медицинскую помощь», — написал Гладков в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что над пятью российскими регионами силы ПВО сбили 26 дронов ВСУ. В Московском регионе было уничтожено шесть БПЛА, пять из которых летели на Москву.

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