«Печки-лавочки» превратились в ад: в пансионате Уфы стариков избивали и морили голодом

В пансионате «Печки-лавочки» в Уфе зафиксированы случаи жестокого обращения с постояльцами. В интернете появилось видео, на котором видно, как один из пожилых жильцов оказался связанным и завернутым в простыни. Как сообщает телеграм-канал Shot со ссылкой на анонимный источник, подобные действия в учреждении происходят на регулярной основе. По его словам, пожилых людей подвергают избиениям и лишают пищи, особенно если они выражают недовольство условиями проживания. Кроме того, в здании отмечаются серьезные нарушения санитарных норм: помещения заражены клопами и тараканами.