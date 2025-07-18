Пьяный мужчина истязал пожилую мать, ему грозит до пяти лет тюрьмы

Как установили правоохранители, мужчина уже трижды привлекался к административной ответственности по ч.2 ст. 10.1 Кодекса об административных правонарушениях «Нанесение побоев, не повлекшее причинения телесных повреждений, умышленное причинение боли, физических или психических страданий, совершенные в отношении близкого родственника, члена семьи или бывшего члена семьи, либо нарушение защитного предписания». Именно это и послужило поводом для возбуждения в отношении него уголовного дела по ч.2. ст. 154 УК «Истязание, совершенное в отношении заведомо для виновного престарелого лица». За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. -0-