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Пьяный мужчина истязал пожилую мать, ему грозит до пяти лет тюрьмы

В ходе разговора с сотрудниками милиции заявительница рассказала, что ее сын, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений в очередной раз избил ее кулаками.

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный мужчина избил пожилую мать, теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

В оперативно-дежурную службу Барановичского ГОВД поступил сообщение от 71-летней пенсионерки. Женщина сообщила, что ее избивает 37-летний сын, проживающий с ней совместно. В ходе разговора с сотрудниками милиции заявительница рассказала, что ее сын, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений в очередной раз избил ее кулаками.

Как установили правоохранители, мужчина уже трижды привлекался к административной ответственности по ч.2 ст. 10.1 Кодекса об административных правонарушениях «Нанесение побоев, не повлекшее причинения телесных повреждений, умышленное причинение боли, физических или психических страданий, совершенные в отношении близкого родственника, члена семьи или бывшего члена семьи, либо нарушение защитного предписания». Именно это и послужило поводом для возбуждения в отношении него уголовного дела по ч.2. ст. 154 УК «Истязание, совершенное в отношении заведомо для виновного престарелого лица». За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. -0-