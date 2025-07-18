Подростки подожгли облитую бензином кошку в подьезде дома в Махачкале

Группа подростков облила бензином и подожгла кошку в подъезде жилого дома в Махачкале. Об этом в пятницу, 18 июля, сообщил Telegram-канал Mash Gor.
По его данным, инцидент произошел на улице Азиза Алиева. После вспышки огня школьники выбежали из подъезда. Охваченное пламенем животное помчалось за ними, но не смогло выбраться на улицу из-за захлопнувшейся за ними дверью. Несмотря на это, кошке удалось выжить. Правоохранители забрали хулиганов в местное отделение полиции, следует из публикации.
Другой случай произошел в начале мая, когда трех учениц Спортивной школы олимпийского резерва по современному пятиборью и конному спорту имени И. А. Сои в Нижнем Новгороде отстранили от занятий за избиение лошади. Заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии Владимир Бурматов тогда заявил, что девочек необходимо наказать по всей строгости закона.
Кроме того, в конце апреля в Нижнем Новгороде в квартире, которая принадлежит доктору юридических наук из ННГУ имени Лобачевского Галине Петровой и ее сыну, бывшему кандидату в депутаты Андрею Петрову, нашли около 30 трупов кошек и собак. Подробности этой истории — в материале «Вечерней Москвы».