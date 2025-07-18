Подростки подожгли облитую бензином кошку в подьезде дома в Махачкале

По его данным, инцидент произошел на улице Азиза Алиева. После вспышки огня школьники выбежали из подъезда. Охваченное пламенем животное помчалось за ними, но не смогло выбраться на улицу из-за захлопнувшейся за ними дверью. Несмотря на это, кошке удалось выжить. Правоохранители забрали хулиганов в местное отделение полиции, следует из публикации.