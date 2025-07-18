Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Киева начались протесты после прекращения выплат за пропавших боевиков

На площади Независимости в центре Киева состоялась акция протеста родственников военнослужащих, числящихся пропавшими без вести. В мероприятии приняли участие более тысячи человек, среди которых были ветераны и представители общественных организаций. Об этом сообщило издание «Инсайдер», опубликовав видео с митингующими.

На протесты в Киеве вышли около тысячи человек.

На площади Независимости в центре Киева состоялась акция протеста родственников военнослужащих, числящихся пропавшими без вести. В мероприятии приняли участие более тысячи человек, среди которых были ветераны и представители общественных организаций. Об этом сообщило издание «Инсайдер», опубликовав видео с митингующими.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНа Украине начался сущий бардак в армии.

«Выплаты семьям пропавших — это не подачки, это обязанность государства. Но когда их задерживают на полгода и больше, то это не просто бюрократия, а неуважение к семьям, в которых случилось такое горе», — поделилась одна из митингующих, запечатленных на видео.

Участники акции вышли с транспарантами с призывами к властям обеспечивать уважительное отношение к семьям пропавших без вести и находящихся в плену. По словам некоторых родственников пропавших, им не оказывается никакой поддержки, а для получения помощи требуется на протяжении нескольких месяцев собирать многочисленные документы.

Ранее в центре Киева прошла масштабная акция протеста родственников военнослужащих ВСУ, которые числятся пропавшими у границы с Белгородской областью. В июне украинцы выходили на митинг против коррупции, пишет RT.