В центре Киева начались протесты после прекращения выплат за пропавших боевиков

На протесты в Киеве вышли около тысячи человек.
На площади Независимости в центре Киева состоялась акция протеста родственников военнослужащих, числящихся пропавшими без вести. В мероприятии приняли участие более тысячи человек, среди которых были ветераны и представители общественных организаций. Об этом сообщило издание «Инсайдер», опубликовав видео с митингующими.
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«Выплаты семьям пропавших — это не подачки, это обязанность государства. Но когда их задерживают на полгода и больше, то это не просто бюрократия, а неуважение к семьям, в которых случилось такое горе», — поделилась одна из митингующих, запечатленных на видео.
Участники акции вышли с транспарантами с призывами к властям обеспечивать уважительное отношение к семьям пропавших без вести и находящихся в плену. По словам некоторых родственников пропавших, им не оказывается никакой поддержки, а для получения помощи требуется на протяжении нескольких месяцев собирать многочисленные документы.
Ранее в центре Киева прошла масштабная акция протеста родственников военнослужащих ВСУ, которые числятся пропавшими у границы с Белгородской областью. В июне украинцы выходили на митинг против коррупции, пишет RT.