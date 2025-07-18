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Россию атаковали БПЛА, в городах Подмосковья гремят взрывы: онлайн-трансляция

В нескольких городах Подмосковья в ночь на 19 июля были слышны взрывы. По предварительной информации, звуки связаны с отражением атаки БПЛА на Дмитров и Сергиев Посад. Известно, что серия взрывов также прогремела над Воронежем. В Брянской области объявляли опасность атаки дронов. Последние новости об отражении налетов БПЛА — в онлайн-трансляции URA.RU.

Беспилотники заметили над городами Подмосковья, Воронежской областью и другими регионами РФ.

В нескольких городах Подмосковья в ночь на 19 июля были слышны взрывы. По предварительной информации, звуки связаны с отражением атаки БПЛА на Дмитров и Сергиев Посад. Известно, что серия взрывов также прогремела над Воронежем. В Брянской области объявляли опасность атаки дронов. Последние новости об отражении налетов БПЛА — в онлайн-трансляции URA.RU.

00:43 Над Воронежем раздалась серия взрывов. По свидетельствам очевидцев, на северной части города сработала система противовоздушной обороны.

00:48 Очевидцы рассказывают о падении неизвестного предмета в Дмитрове, что спровоцировало пожар. «Сообщают что в нашем округе что-то упало и загорелось», — пишет telegram-канал «Дмитров_Life».

00:53 Администрация Сергиева Посада информирует о ложном срабатывании системы оповещения: «Из-за сбоя в программном обеспечении произошла ложная активация системы оповещения населения».

00:56 Жители рассказали, что в небе кружил огненный шар. Затем раздались хлопки.

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