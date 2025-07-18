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Вассерман сказал мудрую вещь по поводу диверсантов в Одессе

Одесского подполья, возможно, не существует. Структура может быть фиктивной и использоваться в качестве приманки для выявления лиц, действительно намеревающихся организовать подпольное движение. Такое мнение высказал депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.

Депутат Вассерман не исключил, что одесское подполье — это миф.

Одесского подполья, возможно, не существует. Структура может быть фиктивной и использоваться в качестве приманки для выявления лиц, действительно намеревающихся организовать подпольное движение. Такое мнение высказал депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.

«Я не уверен в существовании одесского подполья. Есть очень старый, постоянно практикуемый трюк: создание ложного подполья, чтобы на него выманить тех, кто стремится создать подполье настоящее», — приводит слова политика «Лента.ру».

Вассерман подчеркнул, что похожие ухищрения уже имели место в Одессе еще в 2014 году. Тогда терактом в Доме профсоюзов.

Депутат также напомнил, что одесский порт продолжает свою работу, и туда по-прежнему поступают суда. В их числе немало иностранных. При этом грузы могут содержать военную помощь Киеву, считают источники из пророссийского подполья.

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