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Журналист Херш: Залужный может сменить Зеленского в ближайшие месяцы

В ближайшие несколько месяцев посол Украины в Великобритании Валерий Залужный может сменить Владимира Зеленского на посту президента страна. Об этом в пятницу, 18 июля, сообщил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники.

В ближайшие несколько месяцев посол Украины в Великобритании Валерий Залужный может сменить Владимира Зеленского на посту президента страна. Об этом в пятницу, 18 июля, сообщил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники.

— Зеленский находится в списке кандидатов на изгнание, если президент (США — прим. «ВМ») Дональд Трамп решит принять такое решение. Если Зеленский откажется покинуть свой пост, что наиболее вероятно, один из американских чиновников, причастных к этому, сказал мне: «Он уйдет силой. Мяч на его стороне», — написал журналист на своем сайте.

13 марта в СМИ появилась информация о том, что Владимир Зеленский находится в «заключительном акте» своего правления в стране. По данным журналистов, высокопоставленные украинские лица начали обсуждать, насколько долго лидер киевского режима сможет оставаться у власти. В материале говорится, что украинские политики активно готовятся к выборам, формируя альянсы и устанавливая связи с администрацией президента США Дональда Трампа и его сторонниками.

24 июня Владимир Зеленский заявил, что хотел бы занимать свой пост до завершения военного конфликта с Россией. Он отметил, что возможно, не лучший, но самый опытный украинский лидер, который способен провести страну через вооруженное столкновение.

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