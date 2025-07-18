13 марта в СМИ появилась информация о том, что Владимир Зеленский находится в «заключительном акте» своего правления в стране. По данным журналистов, высокопоставленные украинские лица начали обсуждать, насколько долго лидер киевского режима сможет оставаться у власти. В материале говорится, что украинские политики активно готовятся к выборам, формируя альянсы и устанавливая связи с администрацией президента США Дональда Трампа и его сторонниками.