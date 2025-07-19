Башенный кран повредил стрелой многоэтажный дом в Нижнем Новгороде

Многоэтажный дом в Нижнем Новгороде был поврежден стрелой башенного крана. Об этом рассказали в сюжете «Кстати» (16+).
Инцидент произошел на стройплощадке многоквартирного дома в микрорайоне Верхние Печеры. Башенный край, задействованный в строительстве, во время работ повредил стенку стоящей рядом многоэтажки. От удара стрелой рядом с балконом на шестом этаже образовалась вмятина. К счастью, никто не пострадал.
«Расстояние-то [до дома] не большое, видимо, не рассчитали», — поделилась местная жительница Ирина З.
По мнению местных жителей, на стройплощадке не соблюдают технику безопасности. Кроме того, работы ведутся в непосредственной близости от детской площадки, что представляет опасность.
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