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Башенный кран повредил стрелой многоэтажный дом в Нижнем Новгороде

На стене шестого этажа образовалась вмятина от удара.

Источник: программа "Кстати"

Многоэтажный дом в Нижнем Новгороде был поврежден стрелой башенного крана. Об этом рассказали в сюжете «Кстати» (16+).

Инцидент произошел на стройплощадке многоквартирного дома в микрорайоне Верхние Печеры. Башенный край, задействованный в строительстве, во время работ повредил стенку стоящей рядом многоэтажки. От удара стрелой рядом с балконом на шестом этаже образовалась вмятина. К счастью, никто не пострадал.

«Расстояние-то [до дома] не большое, видимо, не рассчитали», — поделилась местная жительница Ирина З.

По мнению местных жителей, на стройплощадке не соблюдают технику безопасности. Кроме того, работы ведутся в непосредственной близости от детской площадки, что представляет опасность.

Ранее мы писали о пожаре в деревянном доме на улице Чехова в Нижнем Новгороде.