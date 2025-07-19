Башенный кран повредил стрелой многоэтажный дом в Нижнем Новгороде

Инцидент произошел на стройплощадке многоквартирного дома в микрорайоне Верхние Печеры. Башенный край, задействованный в строительстве, во время работ повредил стенку стоящей рядом многоэтажки. От удара стрелой рядом с балконом на шестом этаже образовалась вмятина. К счастью, никто не пострадал.