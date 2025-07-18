Собянин: Средства ПВО пресекли очередную попытку атаки БПЛА на Москву

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один летевший на столицу беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 18 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал главы города в своем Telegram-канале.
Собянин в тот же день сообщил об уничтожении одного беспилотника ВСУ, затем — еще двух, а потом — еще одного аппарата. После этого глава города отчитался о ликвидации пятого дрона за день и еще трех беспилотников. Вечером ПВО сбили очередной вражеской аппарат.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что российские силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили 11 украинских дронов над территорией городских округов Домодедово, Красногорск, Солнечногорск, Сергиев Посад и Можайск.
Вечером 17 июля Министерство обороны России сообщило, что в период с 21:00 до 23:00 российские войска уничтожили 22 беспилотника ВСУ над Республикой Крым, Московским регионом, а также Брянской и Орловской областями.