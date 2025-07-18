Трамп переадресовал Германии мольбы Зеленского об оружии

«Германия не только заплатит, но и, вероятно, будет вынуждена отправить собственную систему ПВО бундесвера, поскольку Трамп отказывается отдавать американское оружие», — цитирует своих собеседников издание Bild. По данным инсайдеров, американский лидер считает, что европейские союзники должны не только передавать Киеву свое вооружение, но и закупать новое исключительно у американских производителей.