Жужжание дрона и взрыв разбудили жителей подмосковного Дмитрова

Сообщения об огненном шаре пришли от жителей деревни Зверково. Они рассказали, что перед этим что-то летало над домами. Странные звуки, будто «по крыше шандарахнуло», а потом упало где-то в полях, напугали жителей Рогачево. Зарево в поле попало на видео.