Сбитый в Семилуках чиновником ребенок находится на амбулаторном лечении

Ребенок, пострадавший в ДТП с автомобилем под управлением заместителя главы администрации города Семилуки Воронежской области Геннадия Чуркина проходит лечение в амбулаторных условиях. Об этом заявили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
По информации УМВД РФ по Воронежской области, 15 июля в городе Семилуки водитель автомобиля Kia Cerato, 54 лет, сбил ребенка на пешеходном переходе, не оборудованном светофором. За рулем находился замглавы городской администрации Семилуки Геннадий Чуркин.
«Ребенку была предоставлена вся необходимая медицинская помощь в учреждении здравоохранения. В госпитализации не было необходимости, и его направили на амбулаторное лечение», — сообщили РИА Новости представители пресс-службы регионального минздрава.