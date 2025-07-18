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Московские полицейские задержали мужчину, угрожавшего сбросить гранату из окна

В Москве полицейские задержали мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выкрикивал из окна многоэтажного дома угрозы о наличии у него гранаты.

В Москве полицейские задержали мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выкрикивал из окна многоэтажного дома угрозы о наличии у него гранаты. После проверки у него изъяли предмет, внешне напоминающий взрывное устройство, и направили его на экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел на Скандинавском бульваре, куда сотрудники полиции выехали после поступления соответствующего сообщения. На месте стражи порядка оперативно установили личность нарушителя и доставили его в отдел. Им оказался 43-летний местный житель.

По предварительным данным, изъятый предмет является муляжом, однако окончательные выводы будут сделаны после проведения экспертизы. В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что убийцей-расчленителем оказался сын известного художника.