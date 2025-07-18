Московские полицейские задержали мужчину, угрожавшего сбросить гранату из окна

В Москве полицейские задержали мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выкрикивал из окна многоэтажного дома угрозы о наличии у него гранаты. После проверки у него изъяли предмет, внешне напоминающий взрывное устройство, и направили его на экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.