Росавиация: Работа аэропорта Домодедово временно ограничена

Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Домодедово. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Росавиации в 23:13 по мск.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пишет представитель Росавиации.
Уточняется, что все службы — от экипажей воздушных судов до наземного персонала — работают над главной задачей: гарантировать безопасность полетов. Кроме этого, днем ранее аэропорты Домодедово и Жуковский в Московской области уже вводили временные ограничения по выполнению авиарейсов. Ранее KP.RU писал, что временные ограничения на выпуск и прием гражданских судов также были введены в аэропорту Калуги 17 июля.