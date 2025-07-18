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Росавиация: Работа аэропорта Домодедово временно ограничена

Аэропорт Домодедово временно не принимает и не отправляет суда вечером 18 июля.

Источник: Комсомольская правда

Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Домодедово. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Росавиации в 23:13 по мск.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пишет представитель Росавиации.

Уточняется, что все службы — от экипажей воздушных судов до наземного персонала — работают над главной задачей: гарантировать безопасность полетов. Кроме этого, днем ранее аэропорты Домодедово и Жуковский в Московской области уже вводили временные ограничения по выполнению авиарейсов. Ранее KP.RU писал, что временные ограничения на выпуск и прием гражданских судов также были введены в аэропорту Калуги 17 июля.