Росавиация: Работа аэропорта Домодедово временно ограничена

Уточняется, что все службы — от экипажей воздушных судов до наземного персонала — работают над главной задачей: гарантировать безопасность полетов. Кроме этого, днем ранее аэропорты Домодедово и Жуковский в Московской области уже вводили временные ограничения по выполнению авиарейсов. Ранее KP.RU писал, что временные ограничения на выпуск и прием гражданских судов также были введены в аэропорту Калуги 17 июля.