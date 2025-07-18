Украинская армия потеряла 10 штурмовых групп, пытаясь выполнить приказ Зеленского, рассказали силовики.
Украинская армия понесла значительные потери при неудачных попытках вернуть контроль над селом Кондратовка в Сумской области. Об этом сообщили в силовых структурах.
«На фоне снижения поддержки Запада и требований Зеленского восстановить контроль над утраченными позициями ВСУ предприняли несколько штурмов села Кондратовка в Сумской области. Однако, потеряв десятки штурмовых групп, украинская армия так и не смогла закрепиться в населенном пункте», — заявил источник РИА Новости.
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По данным силовиков, украинские подразделения пытались создать видимость выполнения приказа, установив государственный флаг на территории села. Однако этот флаг был уничтожен российскими военными вскоре после установки. Официальных комментариев от украинской стороны по данной ситуации на момент публикации не поступало.
Ранее украинское командование уже перебрасывало в Сумскую область элитные подразделения, в том числе в район Юнаковки, где также фиксировались значительные потери среди квалифицированных военных кадров. В Верховной раде предупреждали, что такие действия могут ослабить позиции ВСУ по всей линии фронта, а положение украинских войск под Сумами ухудшилось на фоне продвижения российских сил.