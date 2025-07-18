Ранее украинское командование уже перебрасывало в Сумскую область элитные подразделения, в том числе в район Юнаковки, где также фиксировались значительные потери среди квалифицированных военных кадров. В Верховной раде предупреждали, что такие действия могут ослабить позиции ВСУ по всей линии фронта, а положение украинских войск под Сумами ухудшилось на фоне продвижения российских сил.