Shot: Пять взрывов прогремело над Ростовом-на-Дону

— Очевидцы рассказали, что было слышно от пяти до восьми взрывов. Также громкие звуки слышны над Каменск-Шахтинским. Силы ПВО сбивают украинские беспилотники. В небе слышны звуки моторов и видны яркие вспышки, — сказано в публикации.