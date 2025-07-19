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Shot: Пять взрывов прогремело над Ростовом-на-Дону

Минимум пять взрывов прозвучало над Ростовом-на-Дону. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны над городом. Об этом в пятницу, 18 июля, сообщил Telegram-канал Shot.

Минимум пять взрывов прозвучало над Ростовом-на-Дону. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны над городом. Об этом в пятницу, 18 июля, сообщил Telegram-канал Shot.

— Очевидцы рассказали, что было слышно от пяти до восьми взрывов. Также громкие звуки слышны над Каменск-Шахтинским. Силы ПВО сбивают украинские беспилотники. В небе слышны звуки моторов и видны яркие вспышки, — сказано в публикации.

В данный момент официальной информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 26 беспилотников Вооруженных сил Украины в период с 14:00 до 18:00. Об этом 18 июля сообщили в Министерстве обороны РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что отечественные средства ПВО за прошедшую ночь ликвидировали 11 украинских БПЛА над территорией городских округов Домодедово, Красногорск, Солнечногорск, Сергиев Посад и Можайск. Он уточнил, что большинство беспилотников российские войска сбили на подлете, благодаря чему удалось избежать серьезных последствий.

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